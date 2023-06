Atletica, Larissa Iapichino in forma anche ad Agropoli

La saltatrice azzurra dimostra di essere in una buona condizione anche ai campionati italiani promesse dove chiude con un buon 6.79 metri ottenuto con vento fuori norma.

18-06-2023 21:53

La prossima tappa saranno i giochi europei di Cracovia e Larissa Iapichino vuole presentarsi all’evento per esserne protagonista, ma intanto si prende il titolo italiano under 23.

Lo fa ad Agropoli grazie all’ultimo salto, 6.79 metri, ottenuto, però, con vento fuori norma. Poco importa perché è comunque l’atleta toscana a salire sul gradino più alto del podio.

La serie l’ha vista mettere in fila prestazioni un pochino sotto gli standard a cui sta abituando il suo pubblico in questa stagione, solo il 6.62 metri ottenuto alla seconda rincorsa, la teneva davanti a tutti. Poco importa. Intanto il mirino resta puntato su Budapest.