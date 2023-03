Atletica, Mei: “Nostri atleti sempre in prima pagina”

Dopo Istanbul, il presidente della Fidal esalta tutto il movimento azzurro: “La nostra filosofia è investire sui ragazzi”

07-03-2023 11:04

Anche da Istanbul è uscita un’Italia vincente. Gli Europei indoor hanno portato in dote due medaglie d’oro e quattro d’argento, il quarto posto nel medagliere. Ma l’Italia ha chiuso al primo posto nella classifica a punti (si tiene conto dei primi otto in ogni gara). A parlare del movimento è Stefano Mei, presidente della Fidal.

“Sfogliare i giornali e vedere i nostri atleti sempre in prima pagina è una soddisfazione enorme, è l’immagine di un’atletica vincente. Sono felicissimo di come sia andata la spedizione di Istanbul. Questi risultati sono semplicemente la dimostrazione che la scelta politica intrapresa due anni fa, ovvero aumentare risorse per l’attività tecnica, ha pagato. La nostra filosofia è investire sui ragazzi, il nostro ‘core business’, e farlo in maniera ulteriore (+3 milioni nel 2022) rispetto a quanto previsto dalla preparazione olimpica“.