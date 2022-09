Atletica, miglior salto stagionale per Iapichino

12-09-2022 09:49

Il miglior salto dell’anno, nell’ultima gara della stagione per Larissa Iapichino che vince e firma in primato stagionale in Liechtenstein, in un evento nella piazza cittadina di Schaan.

La ventenne lunghista azzurra salta con la misura di 6,67 (+0.1) al secondo tentativo, alle Golden Fly.

Per la portacolori delle Fiamme Gialle anche un 6,49 iniziale (0.0), un 6,21 al terzo (+1.3), un 6,43 al quarto (-0.3), poi la rinuncia al quinto, e un sesto salto abbozzato.

“Sono molto contenta per la gara sia di aver vinto sia per il season best, arrivato alla fine di una stagione lunghissima e che si sta facendo sentire. Bello gareggiare in piazza con il pubblico e l’atmosfera entusiasmante, spero di poterlo rifare di nuovo presto anche in Italia in una delle nostre bellissime piazze”.