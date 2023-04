Atletica, Palmisano torna in pista: "Tutto bene, Stano mi ha aiutata"

La campionessa olimpica adesso punta Madrid in vista dei prossimi Mondiali.

08-04-2023 13:33

C’era molta curiosità su Antonella Palmisano, la campionessa olimpica di marcia che martedì scorso si è sottoposta ad un’infiltrazione ecoguidata a causa dell’infiammazione del nervo sciatico, che le ha impedito di essere competitiva nell’ultimo anno. L’atleta azzurra ha percorso 25 km in allenamento ieri e si rimetterà in pista anche domani, per cercare di capire se potrà partecipare alla 10 km del 30 aprile a Madrid. L’obiettivo resta il Mondiale a Budapest.

A La “Gazzetta dello Sport”, Palmisano ha ammesso: “Dal decimo chilometro in poi sono tornata ad avvertire qualcosa di anomalo, come se la gamba volesse andare per i fatti propri, ma è rimasto tutto abbastanza sotto controllo“.

Un incontro speciale però ha permesso alla Palmisano di riprendere il via: “All’undicesimo chilometro ho incontrato Massimo Stano che stava facendo una trenta, ci siamo scambiati il cinque e mi ha risollevato l’umore“. Quel Massimo Stano che potrebbe essere anche in coppia con lei nelle prossime Olimpiadi, ma al momento è presto per parlare dei Giochi di Parigi 2024, prima ci sono i Mondiali.

Domani un nuovo test per Palmisano: “La prossima settimana decideremo se è il caso di fare una seconda infiltrazione o se andare a Madrid per la 10 km programmata“. La speranza è che la campionessa olimpica torni in forma per dimostrare a tutti di essere ancora la numero uno.