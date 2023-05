Atletica, prima gara all'aperto per la Iapichino

Inizia la stagione per la toscana dopo l'argento agli Europei Indoor di marzo

24-05-2023 12:38

Di nuovo in pedana Larissa Iapichino. Parte la stagione all’aperto dell’azzurra, dopo l’argento conquistato agli Europei indoor e quando ormai è sempre più vicino il momento del Golden Gala Pietro Mennea (in programma a Firenze e non a Roma).

La ventenne saltatrice delle Fiamme Gialle sarà oggi al meeting di Kallithea, nella periferia di Atene.

Una trasferta all’estero per tornare in azione a poco più di una settimana dall’atteso appuntamento del 2 giugno allo stadio Ridolfi, davanti al suo pubblico. Negli occhi c’è ancora la spettacolare finale di Istanbul, all’inizio di marzo, dove la figlia d’arte allenata dal papà Gianni è balzata al record italiano al coperto di 6,97 superando il primato della mamma Fiona May, all’ultimo salto, dimostrando una straordinaria tempra agonistica nel confronto con le migliori d’Europa.

In Grecia si riparte da una sfida che la vedrà opposta a una delle avversarie attese anche nella tappa italiana della Diamond League, la svedese Khaddi Sagnia, che vanta un personale di 6,95 ed è stata settima agli Euroindoor dopo il sesto posto ai Mondiali in Oregon. Ci sarà poi la romena Alina Rotaru-Kottmann, quinta a Istanbul, oltre alla cipriota Filippa Fotopoulou-Kviten e alla greca Vasiliki Chaitidou.