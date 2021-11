Atletica, riparte la stagione: a Formia raduno ostacoli e salti

18-11-2021 13:46

Riparte anche l’atletica. Dopo i convocati per lanci, multiple e marcia, sono stati ufficializzati gli atleti che parteciperanno ai raduni degli ostacoli e dei salti al Centro di preparazione olimpica di Formia (Latina) dal 5 all’11 dicembre. S

Al lavoro negli stage azzurri, tra gli altri, il due volte finalista olimpico (400hs e 4×400) Alessandro Sibilio, la primatista italiana dei 100 ostacoli Luminosa Bogliolo, l’ottavo classificato nel salto in lungo ai Giochi Olimpici di Tokyo Filippo Randazzo, il campione europeo under 23 del triplo Andrea Dallavalle. Nei prossimi giorni saranno comunicati i convocati per il raduno del mezzofondo.

