Atletica – Un Ceccarelli supersonico vola con Jacobs in finale nei 60 metri

Gara sensazionale quella del toscano che nella prima batteria di semifinale si beve Prescod e stampa un 6.47 da urlo; vince anche Jacobs con qualche problemino, 6.52 il suo tempo.

04-03-2023 17:25

Salgono i decibel in quel di Istanbul dove il pomeriggio della terza giornata degli Europei indoor fa ben sperare per l’Italia.

Nelle semifinali dei 60 m sia Jacobs che Ceccarelli staccano il pass per l’ultimo atto. Ma se il campione olimpico confeziona una gara non perfetta (partenza da rivedere) e fa anche una smorfia al termine per un indurimento alla gamba, mentre il tempo dice 6.52, sono larghi sorrisi, invece, per il toscano.

Il velocista si presenta ai blocchi con qualche linee di febbre ma sembrano un turbo ulteriore: perfetto al via, perfetto nel lanciato e sul traguardo, il crono dice 6.47, miglior prestazione stagionale indoor nonché secondo italiano di sempre sulla distanza (il primo è proprio Jacobs con il 6.41 ai Mondiali dello scorso anno). Nemmeno Prescod, il favorito assoluto insieme al campione di Desenzano, è riuscito a stargli dietro (6.52).

Alle ore 18.55 l’Italia si candida per una doppietta che sarebbe storica: Jacobs – Ceccarelli o Ceccarelli – Jacobs?