Atletico Madrid, Felix non parte senza aver rinnovato

Joao Felix potrebbe trasferirsi al Chelsea in prestito senza opzione di acquisto fino alla prossima estate. Per far quadrare i conti però, come riporta Marca, manca l’accordo sul rinnovo del contratto dell’attaccante dell’Atletico Madrid fino al 2027. I Colchoneros vorrebbero prolungare di un anno per ridurre l’ammortamento annuo e pareggiare i conti. Felix, ricordiamo, ha chiesto la cessione al suo club di appartenenza per giocare di più.