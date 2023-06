ATP 250 's-Hertogenbosch Sinner schianta Bublik nell'esordio stagionale sull’erba

L’altoatesino supera agevolmente (6-4 6-2) un cliente scomodo come il kazako e si accinge ad affronterà il numero 42 del mondo, Emil Ruusuvuori

14-06-2023 18:24

Vittoria stagione numero 30 per Jannik Sinner, che dopo la prematura uscita contro Daniel Altmaier al Roland Garros, supera Alexander Bublik (terza vittoria su tre confronti tra i due) con il risultato di 6-4 6-2. Al suo esordio stagionale sull’erba, il top 10 italiano ha confermato i passi avanti sulla superficie messi in mostra l’anno scorso a Wimbledon.

Sinner fa presto, il match 45′

Il primo set si apre con Sinner che nei primi due turni in risposta conquista subito tre occasioni di brekkare Bublik, che si salva grazie alla prima di servizio. Jannik tiene agevolmente i suoi turni di battuta e mette costantemente in difficoltà il proprio avversario, che nel settimo game, dopo aver annullato tre palle break consecutive, cede finalmente il servizio.

A questo punto Bublik inizia a dare spettacolo. Prima si immola in una serie di battute da sotto, che raramente vertono a suo favore, e poi se la prende con il giudice di sedia per delle decisioni a suo parere sbagliate. Il kazako riesce comunque a guadagnarsi la prima palla break del suo incontro nel decimo game, ma Sinner serve bene e l’annulla, conquistando il primo parziale in 45’ con il risultato di 6-4.

Il secondo set si dimostra ancora più a senso unico, con Bublik che appare quasi demoralizzato. Nemmeno i suoi classici giochetti sembrano tirarlo su. Sinner, al contrario, continua a spingere sia al servizio, sia in risposta, tanto che dopo il primo gioco andato a favore di Sascha, l’altoatesino ne conquista cinque consecutivi, compreso il break nel terzo gioco – che con i suoi quindici punti è stato il più lungo dell’incontro. Una volta andato a servire per il match, Jannik recupera da 0-30 e mette a segno quattro punti consecutivi, chiudendo l’incontro con il risultato di 6-4 6-2 in 1h e 24m.

Sinner dominante al servizio

Sinner è sempre stato in controllo della partita e ha concesso solamente una palla break al suo avversario, a testimonianza di come oggi il servizio abbia fatto la differenza. L’attuale n°9 al mondo ha infatti messo a segno 9 ace, non ha commesso alcun doppio fallo e ha tenuto in campo il 63% di prime palle con cui ha raccolto l’84% di punti. Buono anche il rendimento con la seconda di servizio con cui ha conquistato il 61% degli scambi.

Al prossimo turno affronterà il n°42 del mondo, Emil Ruusuvuori. Si tratterà del settimo confronto tra i due, con l’altoatesino che al momento è avanti cinque a uno nel saldo degli scontri diretti. L’unica sconfitta risale al loro primo incontro avvenuto nel 2020 a livello Challenger nel 2020.