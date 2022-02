ATP Acapulco, fuori Fritz e Carreno Busta

24-02-2022 08:21

Dopo la clamorosa squalifica di Alexander Zverev il torneo di Acapulco prosegue la propria marcia.

Daniil Medvedev, testa di serie numero 1, Stefanos Tsitsipas (2) e Rafa Nadal (4) si sono agevolmente qualificati per il terzo turno. Il russo ha liquidato lo spagnolo Pablo Andujar (n.68 del ranking) per 6-1 6-2, il greco he eliminato Jeffrey John Wolf per 6-1 6-0 mentre lo spagnolo non ha avuto problemi con un altro statunitense, Stefan Kozlov (n.130 al mondo), sconfitto per 6-0 6-3.

Avanza anche il numero 6 del seeding, Cameron Norrie, che ha sconfitto in tre set John Isner (6-7(2), 6-3, 6-4) e ai quarti affronterà il tedesco Peter Golowczyk, che ha goduto della squalifica del connazionale Zverev, mentre nel match sulla carta più equilibrato della giornata lo statunitense Tommy Paul, numero 39 del ranking mondiale, ha eliminato il serbo Dusan Lajovic con il punteggio di 7-6(2), 3-6, 6-4: l’avversario di Paul ai quarti sarà Nadal.

Le sorprese sono arrivate dalle eliminazioni di Taylor Fritz, testa di serie numero 7, da parte del giapponese Yoshihito Nishioka (n.103 del ranking) per 3-6, 6-3, 6-2, che ora affronterà Medvedev, e di Pablo Carreno Busta (8) da parte di Marcos Giron (n.59 ATP) 6-7(7), 6-4 7-6(4), che ai quarti se la dovrà vedere con Tsitsipas.

OMNISPORT