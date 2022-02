ATP Acapulco, in semifinale sarà rivincita Medvedev-Nadal

25-02-2022 10:11

Nessuna sorpresa nei quarti di finale dell’ATP 500 di Acapulco.

I quattro favoriti, il nuovo numero uno del mondo Daniil Medvedev, testa di serie numero 1, Stefanos Tsitsipas (3), Rafa Nadal (4) e Cameron Norrie (6) hanno avuto ragione dei rispettivi avversari in due set e si affronteranno nelle semifinali incrociate in programma nella notte italiana di sabato, quando la rivincita della finale degli Australian Open tra Medvedev e Nadal sarà il piatto forte del programma dopo il match tra Norrie e Tsitsipas, a caccia della seconda finale del 2022 dopo quella persa a Rotterdam contro Auger-Aliassime.

Nei quarti Medvedev non ha avuto difficoltà contro il giapponese Nishioka, battuto per 6-2, 6-3, così come Tsitsipas ha concesso le briciole allo statunitense Giron (6-3, 6-4).

Norrie ha di fatto sostenuto un allenamento contro il tedesco, approdato ai quarti a tavolino dopo la squalifica di Zverev e spazzato via con un eloquente 6-1, 6-0, mentre Nadal ha sofferto solo nel secondo set contro lo statunitense Paul, sconfitto 6-0, 7-6(5).

