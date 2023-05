ATP di Stoccarda: si rivede Berrettini, ecco l'entry list

Insieme a lui anche Sonego e Musetti

23-05-2023 13:29

Dopo il forfait del Roland Garros, Matteo Berrettini focalizzerà la sua attenzione sulla stagione su erba. Il tennista è reduce da un ennesimo stop fisico.

Ora, lo rivedremo sicuramente a Stoccarda, dove vinse lo scorso anni in finale contro Murray. Il nome del tennista romano appare in entry list e conferma quanto detto da lui nelle stories di Instagram quando qualche giorno fa ha dato forfatit per il Roland Garros.

Il romano non gioca da Monte Carlo Oltre Berrettini ci sarnnao anche Musetti e Lorenzo Sonego e dovrebbero esserci pure Kyrgos e gli americani Taylor Fritz e Frances Tiafoe.