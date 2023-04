ATP Estoril, Cecchinato raggiunge la semifinale

Il tennista azzurro ha battuto Davidovich Fokina ai quarti in due set e adesso affronterà Kecmanovic.

07-04-2023 21:59

Prosegue il cammino di Marco Cecchinato al torneo ATP 250 di Estoril. Sulla terra portoghese il tennista azzurro è riuscito infatti a vincere il proprio quarto di finale contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Successo in due set sul numero tre del tabellone dopo due ore e due minuti: 7-5 7-6 il punteggio.

Bel risultato quindi per l’Italia del tennis a Estoril, con Cecchinato che sfiderà in semifinale il serbo Miomir Kecmanovic. Il serbo ai quarti ha superato Zapata Miralles. L’altro incrocio in semifinale sarà invece fra il numero uno del tabellone Casper Ruud e Quentin Halys, che hanno battuto Baez e Thiem.