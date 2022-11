20-11-2022 20:48

Novak Djokovic si prende Torino. Il campione serbo, vincitore di 21 Slam in carriera, ha battuto Ruud nell’ultimo atto delle ATP Finals col risultato di 2-0 (7-5, 6-3). Un cammino magistrale del vincitore di Wimbledon, che non ha mai perso in questo torneo.

Primo set combattuto tra Novak Djokovic e il norvegese Casper Ruud: perfetta parità fino al 6-5 per il serbo, che riesce a resistere alle battute dell’avversario nel 12esimo game e a portarsi avanti subito col primo set point. Quasi senza storia invece il secondo set, col 21 volte vincitore di uno Slam che si porta addirittura sul 4-1, per poi gestire con calma il vantaggio fino alla fine.

Djokovic ha chiuso così subito i conti in un’ora e 33′, portando a casa il 6° titolo ATP: eguagliato il record di Roger Federer. Il serbo ha chiuso anche da imbattuto, portandosi a casa il montepremi di quasi 5 milioni di dollari. Da domani, inoltre, tornerà n°5 del mondo.