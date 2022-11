15-11-2022 11:13

Arrivano buone notizie per il tennista serbo Novak Djokovic, impegnato in questi giorni a Torino per la ATP Finals, dove oggi affronterà il canadese Felix Aliassime.

Tennis, Novak Djokovic parteciperà agli Australian Open 2023

Il campione di tennis Novak Djokovic tornerà dopo un anno di assenza agli Australian Open 2023. L’ex leader della classifica ATP riceverà il visto di ingresso per il subcontinente oceanico e sarà così al via del primo torneo Slam della stagione 2023. In questo modo si chiude la diatriba tra l’Australia ed il tennista serbo, che in quanto non vaccinato contro il Covid non aveva potuto partecipare al torneo 2022 venendo poi espulso dal Paese.

Tennis, il governo australiano conferma il visto a Novak Djokovic

La notizia arriva direttamente dal ministro dell’immigrazione Andrew Giles, confermando che il Paese dei canguri concederà al tennista un visto per entrare nel territorio nazionale, e soprattutto annullerà il divieto d’ingresso di tre anni, stato stabilito a inizio anno. Canberra ha allentato le sue normative Covid-19 e dalla scorsa estate consente ai viaggiatori non vaccinati di entrare. Tuttavia, per Novak Djokovic però la situazione era diversa in quanto era stato espulso.

Tennis, Novak Djokovic non partecipò agli Australian Open 2022

Novak Djokovic lo scorso anno si presentò in Australia per disputare il torneo di Melbourne vinto in nove occasioni, ma a causa delle dure normative anti-covid presenti sul territorio ed in quanto non vaccinato, non gli fu consentito l’accesso nella nazione oceanica. Novak Djokovic aveva un’esenzione medica non sufficiente per fargli disputare il torneo. “Nole” fece dieci giorni di battaglia legale prima dell’espulsione dal territorio australiano, provvedimento che gli impedì di disputare gli Australian Open.