Succede anche che, sebbene per una parentesi davvero esigua del big match tra Djokovic e Tsitsipas valido per il gruppo rosso delle ATP Finals, compaia nel box del campione serbo Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, e Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria.

Una parentesi cross, sportiva che però ha destato una certa irritazione in alcuni tifosi presenti sugli spalti per assistere all’evento che ha animato Torino. Un piccola contestazione nei riguardi di Allegri che non è passata inascoltata e nonostante un piccolo miracolo in classifica per la squadra che aveva incominciato il campionato nel peggiore dei modi.

ATP Finals: Allegri e Stankovic con Djokovic

Dopo il flop Champions (che era costato la panchina della Juventus proprio a Sarri, oggi su quella biancoceleste), le sei vittorie di fila, ultima quella con la Lazio, hanno riportato un clima di pacato e moderato ottimismo nello spogliatoio bianconero anche in virtù del fatto che Allegri è riuscito a ritrovare se non la bellezza del gioco, la concretezza. In altri termini, i risultati.

Fonte: ANSA

La visita al box di Djokovic: Allegri e la Juve in ripresa

Ma una certa resistenza, da parte dei tifosi granata e parte della schiera juventina (non è dato sapere con certezza se fosse una vicenda intestina o meno), rimane nei suoi riguardi: Allegri durante l’attesa sfida tra Djokovic e Tsitsipas (finita a favore del serbo, per la cornaca) era nel box del serbo, con Stankovic e suo figlio a sua volta giocatore dell’Inter per un incontro informale.

Foto e riprese di rito, saluti, sorrisi fino all’evento dei fischi poco dopo. Un episodio che è stato immortalato e che sui social ha destato non pochi commenti da parte degli utenti, al di là della fede calcistica, a dimostrazione di una certa resistenza a riconoscere comunque la capacità di aggiustare la squadra da parte del tecnico livornese.

Allegri fischiato da tifosi del pubblico

Allegri, presente sugli spalti per questa occasione, è stato poi intercettato anche dalle telecamere dell’impianto che hanno trasmesso la sua immagine sul maxischermo: dal pubblico si è sollevata una modesta contestazione a suon di fischi copiosi che ha inquinato il clima disteso e di attesa legato alla sfida tennistica. Un esempio di quanto ancora oggi, con le sue scelte e il suo gioco, l’allenatore della Juventus susciti dubbi e perplessità.

