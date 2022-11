Tennis, Atp Finals Torino: vincono Djokovic e Rubljov

14-11-2022 23:21

Giornata di debutto per il girone verde alle ATP Finals, composto da Novak Djokovic, i russi Andrey Rubljov e Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas.

Nel pomeriggio, il derby russo tra Rubljov e Medvedev ha visto la vittoria del primo al tie-break, con il punteggio di 6-7 (7) 6-3 7-6 (7). Nel finale spazio ad un messaggio di pace, con il classe ’97 che scrive sulla telecamera “Peace, peace, peace is all we need”.

In serata Novak Djokovic batte il tedesco Stefanos Tsitsipas con il risultato di 6-4 7-6(4) dopo un’ora e 37 minuti di gioco. Per il serbo si tratta del decimo successo in 12 confronti con Tsitsipas, il secondo in poche settimane dopo la semifinale vinta a Parigi-Bercy.