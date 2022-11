13-11-2022 22:37

Le vittorie di fila in campionato della Juventus diventano sei. Anche la Lazio s’arrende alla squadra di Allegri (3-0), che sembra tornata quella cinica, imperforabile e solidissima degli anni migliori. Il terzo posto a -10 dal Napoli fa sognare i tifosi bianconeri, che esaltano Kean, grande protagonista dell’incontro, e aspettano un avversario di giornata: Milinkovic-Savic, applaudito da tutto lo Stadium al momento della sostituzione.

Juventus-Lazio, fanno discutere gli “aiutini” al Milan

C’è la Juve in campo, ma a tenere banco nel prepartita anche tra i gruppi dei tifosi bianconeri sono gli episodi da moviola di Milan-Fiorentina. “Anche oggi riescono a sminuire o negare errori arbitrali nettamente orientati per le solite de-varizzate aspettando sempre e comunque il minimo episodio dubbio pro-Juve per scendere tutti in piazza gridando al complotto”, è la tesi contro-complottista di Filippo. “Adesso mi aspetto trasmissioni a reti unificate anche sugli episodi pro Milan“, si lamenta Annina. “Ma non era la Juve quella aiutata dagli arbitri? Andate a cercarli altrove”, scrive Max.

Juventus-Lazio, il primo tempo: la sblocca Kean

Poi comincia la partita e si parla solo di Juve. Totò approva lo spettacolo: “Finalmente si vede una squadra convinta del proprio gioco… ho visto dei buoni lanci e della apprezzabili geometrie… però dobbiamo ancora crescere”. Antonio ha un suggerimento per Allegri: “Penso che Kean per quello che sta dimostrando deve fare solo la punta e basta, ha preso tante critiche per come gioca ma sotto porta sbaglia poco”. Jean-Luc si spella idealmente le mani: “Solida dietro, belissimo gol di Moïse”. Mentre Giuseppe attacca un big: “Cuadrado è scandaloso, arriva a metà campo e torna indietro mai un cross: giocatore finito”.

Juventus-Lazio, la ripresa: ancora Kean scatenato