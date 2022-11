13-11-2022 08:39

Si gioca oggi Juventus-Lazio, ultima partita prima della pausa Mondiale. In campo due squadre che sognano la grande rimonta ai danni dello splendido Napoli di questa prima fetta di stagione. Due assenze pesanti in attacco, una per squadra.

Juventus-Lazio, le due migliori difese a confronto

Per la 15.a giornata di Serie A, va in scena, all’Allianz Stadium, Juventus-Lazio (20:45). In campo le due migliori difese del torneo, oltre che due squadre che ancora credono nella rimonta ai danni del Napoli. La Juventus ha subito solo sette gol ad oggi ed è alla ricerca della sesta vittoria consecutiva in campionato per certificare il suo rientro ai vertici del campionato.

Sta attraversando un momento positivo anche la Lazio, sicuramente rinfrancata dal successo nel Derby e brava ad imporsi nell’ultima delicata sfida con il Monza. I biancocelesti hanno subito solo un gol in più dei bianconeri e, al momento, sono secondi in classifica (al pari del Milan), a +2 proprio sulla Juventus. La vittoria è l’unico obiettivo di entrambe, per chiudere la prima fase della stagione al meglio.

Unico vero peccato l’assenza dei due uomini cardine, ovvero Ciro Immobile e Dusan Vlahovic (la decisione del serbo ha causato diverse polemiche). Entrambi ci hanno provato ma nessuno sarà in campo per il big match Juventus-Lazio.

Davide Massa, l’arbitro di Juventus-Lazio

Toccherà a Davide Massa la direzione di Juventus-Lazio. Gli assistenti saranno Daniele Bindoni e Alberto Tengoni mentre a Francesco Cosso il ruolo di quarto uomo. Al VAR ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni mentre il quarto uomo

Sono 23 i precedenti della Vecchia Signora con Davide Massa: 15 vittorie e solo tre sconfitte (cinque i pareggi). Il fischietto di Imperia ha già diretto la Lazio ben 22 volte: 10 vittorie e sette vittorie per i biancocelesti (cinque i pareggi).

Juventus-Lazio, i precedenti sorridono alla squadra di Allegri

Ben 156 le sfide disputate tra Juventus e Lazio. I bianconeri vantano 84 successi, a fronte di 34 sconfitte (33 i pareggi). In casa della Vecchia Signora, 19 vittorie bianconere e “solo” nove biancocelesti (19 i pareggi).

La Juventus è rimasta imbattuta in 33 delle ultime 35 sfide di Serie A contro la Lazio (25V, 8N) – le due sconfitte risalgono all’ottobre 2017 (1-2 sotto Massimiliano Allegri) e al dicembre 2019 (1-3 con l’attuale tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri). La squadra bianconera non fallisce l’appuntamento con il gol contro la Lazio in Serie A dal 17 novembre 2012, in uno 0-0 tra Antonio Conte e Vladimir Petkovic – da allora per i bianconeri 37 reti nelle successive 19 gare.

Juventus-Lazio, dove seguirla in tv e in streaming

La partita tra Juventus e Lazio sarà tramessa in diretta in esclusiva su DAZN: per vederla sarà necessario scaricare l’app su smart tv compatibile, o su dispositivi mobili. La gara sarà però visibile sul bouquet Sky per gli abbonati a ZONA DAZN (214).

