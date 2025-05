Cremonese-Spezia, moviola: gol annullato e rosso inventato, ecco perché i liguri ce l’avevano con Pairetto

La prova dell’arbitro Pairetto allo Zini nell’andata della finale playoff di B analizzata ai raggi X, il fischietto piemontese ne ha ammoniti 7

Arbitro dal 1999, Pairetto – la scelta per Cremonese-Spezia – è figlio d’arte ed ha avuto una rapida ascesa nel mondo arbitrale arrivando negli organici nazionali già dopo solo 6 anni di tessera, venendo inquadrato alla CAI nel 2006. Ogni 3 anni, effettua i passaggi di categoria arrivando in CAN/B nel 2012. Nel 2016 viene inserito nell’organico CAN/A (oggi organico CAN) fino al raggiungimento di arbitro internazionale nel 2021. In stagione ha debuttato in Napoli-Bologna ma ha sbagliato parecchio nella sua terzultima direzione in Monza-Inter senza brillare poi nè in Fiorentina-Milan nè in Como-Lazio. Peggio ancora in Inter-Empoli, senza brillare in Empoli-Milan. La sua ultima uscita era stata ancora all’Olimpico per Roma-Como, vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Pairetto con Cremonese e Spezia

Erano sei i precedenti di Pairetto con la Cremonese: due vittorie, due pareggi e due sconfitte. L’ultimo di questi risale alla scorsa stagione quando i grigiorossi persero per 2-1 sul campo della Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. Nell’ultima annata in Serie A dei grigiorossi, invece, l’arbitro di Nichelino ha diretto due gare: il pareggio a San Siro contro il Milan (1-1 con gol di Okereke) e lo 0-0 dello Zini contro il Sassuolo. Gli incontri tra lo Spezia e l’arbitro Pairetto erano 20: per gli aquilotti 8 vittorie, 2 pareggi e 10 sconfitte.

Nelle ultime due occasioni delle venti complessive nelle quali aveva arbitrato il club ligure non erano mancate le polemiche. Iniziando dal clamoroso errore in Spezia-Lazio 3-4 del 2022, con il gol decisivo dei capitolini convalidato nonostante una posizione di offside (senza attendere l’esito del VAR, decisione che gli costò una lunga sospensione), per poi arrivare all’attuale torneo quando nella sfida contro il Bari concesso un rigore molto dubbio ai pugliesi.

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Cecconi, con quarto ufficiale di gara Zufferli, Mazzoleni al Var e Meraviglia all’Avar, l’arbitro ha ammonito sette giocatori: Antov, Azzi, Nagy, Bandinelli, Cassata, Collocolo, Pickel.

Cremonese-Spezia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 7′: è per Antov dopo una sbracciata ad Elia. Al 15′ gol dello Spezia: Aurelio segna dopo la prima gran parata di Fulignati ma c’è un check del VAR e la rete viene annullata tra le proteste per tocco di mano dello stesso Giuseppe Aurelio sul controllo. Giudicata azione con immediatezza e pertanto irregolare. Al 26′ ammonito Azzi per proteste. Al 45′ giallo anche per Nagy per fallo su Gelli.

Al 48′ rosso diretto per Bandinelli per una mano sul volto di Collocolo. Pairetto viene richiamato dal Var all’on field review e cambia colore del cartellino, estraendo solo il giallo. Al 59′ giallo a Cassata per fallo su Antov. Al 73′ ammonito Collocolo per intervento scorretto su Kouda. Al 93′ infine giallo anche per Pickel per comportamento non regolamentare. Dopo 7′ di recupero Cremonese-Spezia finisce 0-0.