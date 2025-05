Pagelle di Cremonese-Spezia 0-0: un tempo a testa e nulla accade. Si deciderà tutto al Picco

Serie B, i top e flop dell'andata dello Zini tra grigiorossi e bianconeri. Un tempo a testa ma poche emozioni e un pareggio nel complesso giusto. Domenica il ritorno.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Non accade nulla ma è un po’ come se tutto fosse accaduto. La Cremonese ha perso una chance, quella di rimescolare le carte azzerando il vantaggio accumulato dallo Spezia in classifica durante la regular season. Invece allo Zini termina 0-0 la sfida tra grigiorossi e bianconeri con ogni discorso di approdo in Serie A rinviato dunque a domenica sera. Partita dai due volti ma tutto sommato equilibrata.

Le scelte di Stroppa e D’Angelo

Non è bastata la regular season per raggiungere la Serie A. Ma per Cremonese e Spezia c’è ancora speranza, solo che tutto passa da un doppio scontro diretto della durata complessiva di 180 minuti. Il primo round si gioca in casa dei grigiorossi che sono arrivati più in basso in classifica rispetto ai bianconeri di 5 lunghezze.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per Stroppa c’è un solo cambio rispetto alla precedente uscita: Antov rileva Ravanelli. Nel consueto 3-5-2 conferma pure per il tandem Vazquez-Johnsen. D’Angelo, invece, taglia dal primo minuto Vignali e Kouda preferendogli Elia e Bandinelli.

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

Gol annullato allo Spezia

Il primo tempo è soprattutto di marca ospite. La Cremonese, reduce dal successo sulla Juve Stabia, fatica a trovare ritmo e spazi per farsi largo tra le maglie spezzine. Gli ospiti passano anche in vantaggio dopo soli 15 minuti con l’inserimento di Aurelio ma il Var salva i grigiorossi annullando per un tocco di mano durante il controllo del pallone. Nel finale sussulto lombardo con il tiro a botta sicuro di Collocolo e il salvataggio di Bandinelli. Esce per infortunio Castagnetti.

Reazione Cremonese ma zero gol

Ad inizio ripresa un episodio che potrebbe cambiare il match: Bandinelli viene espulso per un lieve fallo di reazione. Ancora una volta è il Var ad aiutare Pairetto inducendolo a rivedere la propria decisione per un più moderato giallo. L’ingresso di De Luca vivacizza la manovra della Cremonese, rendendola più pericolosa. Ma di concreto non accade nulla: così la qualificazione verrà decisa domenica sera al Picco in casa dello Spezia.

Top e flop della Cremonese

Vazquez 6,5 L’ingresso di De Luca gli impone di cambiare posizione, lui si adatta e sale di tono.

L’ingresso di De Luca gli impone di cambiare posizione, lui si adatta e sale di tono. De Luca 6,5 Ha il merito di vivacizzare la manovra grigiorossa.

Ha il merito di vivacizzare la manovra grigiorossa. Antov 6,5 Ammonito nei primi minuti della gara riesce a gestirsi al meglio con una bella prestazione difensiva.

Ammonito nei primi minuti della gara riesce a gestirsi al meglio con una bella prestazione difensiva. Vandeputte 5,5 Non riesce ad accendersi anche per il tipo di partita che viene fuori.

Non riesce ad accendersi anche per il tipo di partita che viene fuori. Johnsen 5,5 Parte male poi cresce ma sbaglia dei gol che gridano vendetta.

Top e flop dello Spezia