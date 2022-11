12-11-2022 12:07

Domenica sera allo Juventus Stadium ultima sfida del 15° turno di serie A. Una di fronte all’altra si ritroveranno Juventus e Lazio.

Ottimo momento per le due formazioni. Da un lato i bianconeri sono risaliti in classifica fino al 4° posto, a -2 punti dalla compagine biancoceleste, dall’altro Immobile & co vogliano dare continuità di risultati e prestazioni proprio per rimanere ai vertici della classifica.

Massimiliano Allegri ritrova Szczesny dal primo minuto e punta ancora sulla difesa a tre, squalificato Alex Sandro c’è Bonucci in vantaggio su Gatti, mentre in attacco potrebbero tornare titolari Miretti alle spalle di Kean.

La Lazio, invece, recupera Ciro Immobile che dovrebbe partire dal primo minuto, ancora assente Zaccagni, fermo per un dolore al polpaccio destro.

Ecco le probabili formazioni.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Kean. All. Allegri.

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.