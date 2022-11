12-11-2022 20:45

Domani sera, Juventus-Lazio chiude la quindicesima giornata di Serie A. Un turno particolare, che vede il massimo campionato salutare anticipatamente il 2022 per lasciare spazio al Mondiale in Qatar. Non sarà certamente della gara, Dusan Vlahovic, che come annunciato da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia non ha ancora recuperato dalla pubalgia.

Juve, la stagione di Vlahovic

Con sei reti e un assist in dieci gare di campionato, il serbo, convocato al Mondiale dal ct, Dragan Stojković, ha fatto il suo anche in questa prima parte non semplicissima di Serie A a tinte bianconere. Un campionato che, nonostante gli incidenti di percorso, vede comunque la Juventus poter chiudere il 2022 al meglio. Occorrerà superare la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, ancora orfana di Ciro Immobile, ma con la miglior difesa proprio insieme alla Juve e con un solo gol incassato in trasferta, per provare a chiudere addirittura al secondo posto, con il Napoli che sta facendo un campionato a sé.

Juve-Lazio, le parole di Allegri su Vlahovic

Domani, però, così come nelle ultime uscite, Vlahovic non ci sarà e le parole di Allegri in conferenza stampa non lasciano dubbi in merito:

Domani non ci sarà. Sta fuori, non se la sente. Il Mondiale non c’entra nella sua gestione. In questo momento, occorre anche essere fatalisti perché può anche succedere che uno, non dico di certo lui, si faccia male appena arrivato in Qatar al primo allenamento con la propria Nazionale. Ieri ha fatto solo parte dell’allenamento in squadra e anche oggi, ma ci ho parlato e mi ha detto che non se la sente. Normale che, poi, per portarlo in panchina e metterlo deve essere d’aiuto alla squadra. In questo momento, non è nelle condizioni per aiutare.

I tifosi della Juventus scaricano Vlahovic

Una motivazione che fa letteralmente infuriare i tifosi bianconeri che, sul web si scagliano in massa contro l’ex attaccante della Fiorentina, messo espressamente dalla società al centro del progetto di risalita della Juve. Qualcuno scrive: “Atteggiamento da punire assolutamente quello dell’attaccante Serbo, non ci sono scusanti” e un altro tifoso propone una presa di posizione choc: “A me sta dando fastidio il comportamento di Vlahovic, Milik titolare anche dopo la sosta“, “Milik> Vlahovic“, “Abbiamo fatto bene anche senza di lui nelle ultime partite, quindi possiamo farne a meno“.

Vlahovic, i dubbi dei tifosi della Juventus

I comenti sono veramente tanti. “Vlahovic non se la sente = non vuole perdere il mondiale” scrive una tifosa e ancora messaggi drastici: “Auguro a Vlahovic di fare tantissimi goal al mondiale, così con la finestra di mercato di gennaio lo possiamo vendere al doppio che l’abbiamo pagato!“, “Auguro a Serbia e Argentina (la più colpita da questo strano morbo) di fallire clamorosamente in Qatar- Qui non ci sono “gobbi”.. ci sono solo giocatori che pensano ai ca**i propri” . Infine, un tifoso rivela: “Vlahovic non se la sente, qualcuno dice che non è infortunato e che prima di Juve-PSG ci sia stata una litigata con Allegri, sarà vero? vedremo”.