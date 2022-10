Milik: "Juventus un punto di partenza"

24-10-2022 18:30

Arkadiusz Milik, in un’intervista rilasciata a L’Equipe, ha ammesso: “La Juve era un vecchio sogno. Ma ora è soprattutto un punto di partenza, non posso dire a me stesso di essere arrivato, perché sto giocando qui, dove volevo essere. Mi sono prefissato nuovi obiettivi quando sono arrivato qui, che tengo per me. Sono molto motivato”.

Milik ha rivelato un retroscena di mercato: “Ho giocato quattro anni al Napoli e questo mi ha aiutato nei primi passi qui. Parlo bene l’italiano e questo è un vantaggio importante, non ho problemi a capire l’allenatore, tutte le istruzioni che mi dà. Allora conoscevo già questo campionato. La Juventus mi inseguiva sin da quando ero a Napoli, ma allora non fu possibile trovare l’incastro. Siamo felici di esserci ritrovati oggi”.