Juventus, la profezia di Ravezzani scatena il web: "A cosa andate incontro se viene Conte"

Il direttore di TeleLombardia prefigura lo scenario possibile con il ritorno in bianconero del tecnico leccese, dai lamenti alle dimissioni

Sta tenendo col fiato sospeso mezza serie A: dalla decisione di Conte dipendono i destini di quasi tutte le big ed entro un paio di giorni si dovrebbe conoscere il finale di questo thriller. Dal “vado via sicuramente”, con tanto di saluto ai giocatori, al “ci sto ripensando” è un attimo ma resta forte la sirena della Juventus.

La Juve pronta ad accontentare Conte

E’ lui la prima scelta di Elkann. Ora che non c’è più Andrea Agnelli il ritorno a Torino è possibile e per realizzare il sogno il club bianconero sembrerebbe disposto anche a sacrificare la testa di Giuntoli. Il ds è sgradito (a dir poco) al tecnico leccese. Sarebbe stato proprio Giuntoli l’anno scorso ad opporsi a Conte allenatore della Juve. E a lui sarebbero stati rivolti alcuni strali durante la stagione da parte del tecnico del Napoli (“hai voluto la bici? E pedala“). Il giallo troverà presto il suo finale ma c’è chi è scettico sulla riuscita di Conte da Madama.

La profezia di Ravezzani

Fabio Ravezzani, ad esempio, lancia una profezia funesta. Il direttore di TeleLombardia scrive su X/twitter: “Conte per tornare alla Juve vuole molti soldi, un mercato dispendioso e calciatori fatti e finiti che guadagnano molto. Poi a dicembre inizierà a dire che non lo hanno accontentato e non ha squadra da scudetto. A maggio minaccerà dimissioni. Se ai tifosi tutto questo va bene, ok”.

I tifosi si spaccano sui social

Fioccano le reazioni sul web: “Va tutto bene a determinati tifosi, fino a pochi anni fa non lo volevano per via del ristorante e perche andato via a stagione iniziata. Adesso va bene tutto dopo anni di insulti al parrucchino” e poi: “Lo conosciamo bene ma se è quello che serve per farci provare almeno i brividi di competere dopo 5 anni di digiuno, accettiamo il suo atteggiamento. Poi si vedrà” e anche: “nutile parlarne, la Juve non può tornare a vincere senza una seria rivoluzione societaria e se Elkann resta al comando”

C’è chi scrive: “Però a maggio lo scudetto l’ha vinto Conte e non la mega-super-magnifica Inter..” e anche: “Pefettamente d’accordo. Purtroppo una parte della tifoseria non conosce la storia della Juve e pensa, con tutto il rispetto, che sia sullo stesso piano di Roma, Lazio, Napoli ecc…, ossia che il massimo sia vincere ogni tanto uno scudetto e Conte in questo è bravo”, oppure: “Scusate ma da quanti anni allena Conte? Saranno 15 anni e passa? Vi siete svegliati “solo” adesso sul suo carattere, sui suoi comportamenti etc? Conte è questo prendere o lasciare”

Il web è scatenato: “Parliamo pur sempre di un allenatore che ha grandi pretese ma che nel calcio di oggi è un fattore determinante specialmente in campionato” e poi: “a verità è che Conte, essendo juventino vero, l’anno scorso si è messo a disposizione del club, ma lo chef gli ha preferito il prescritto filosofo. Non so se tornerà, ma se torna lo chef deve cercarsi un’altra cucina” e anche: “Conte è questo nel bene e nel male se uno lo sceglie sa a cosa va incontro ma se l inter non lo avesse scelto oggi sarebbe dov è? Non credo” e infine: “A maggio di solito minaccia dimissioni con lo scudetto sul petto e credo molti se lo farebbero andare più che bene”.