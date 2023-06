ATP Queen's, in finale ci vanno Alcaraz e de Minaur

Lo spagnolo testa di serie numero uno ha superato in due set Korda. L'australiano ha invece battuto Rune.

24-06-2023 18:35

Saranno Carlos Alcaraz e Alex de Minaur a giocarsi il titolo del Queen’s 2023. La finale del torneo ATP 500 sull’erba londinese sarà infatti fra i due tennisti, capaci di superare in semifinale Sebastian Korda e Holger Rune in due set. Un successo molto importante per Alcaraz, a pochi giorni dall’inizio di Wimbledon, e una bella occasione per de Minaur.

Alcaraz, testa di serie numero uno del tabellone, ha sconfitto lo statunitense Korda con un netto 6-3, 6-4. Quattordicesima finale in carriera, la sesta del 2023 e la prima sull’erba per Carlos. Vincendo al Queen’s tornerebbe in testa al ranking ATP davanti a Novak Djokovic. Il suo avversario sarà appunto de Minaur, bravo ad avere la meglio nei confronti del danese Rune con il punteggio di 6-3, 7-6.