ATP Queen's, Musetti supera Shelton e va ai quarti

Il tennista toscano ha battuto in tre set lo statunitense e approda al prossimo turno del torneo sull'erba londinese.

21-06-2023 16:32

Dopo il successo all’esordio in due set sul britannico Jan Choinski, è arrivata subito un’altra vittoria per Lorenzo Musetti nell’ATP 500 del Queen’s, torneo di preparazione a Wimbledon che si sta disputando questa settimana sull’erba londinese. Il tennista toscano ha infatti vinto il proprio ottavo di finale contro lo statunitense Ben Shelton.

Vittoria in tre set per Musetti, numero 16 del ranking mondiale ATP, che ha superato per 6-4, 4-6, 6-4 lo stesso Shelton. Una partita sofferta ma alla fine convincente per il carrarino, che ha avuto così la meglio nei confronti dello statunitense, numero 35 del mondo.

Nel primo set ha strappato subito il servizio al suo avversario, per poi gestire il break e chiudere in vantaggio 6-4. Nel secondo parziale Shelton ha salvato tre palle break nel settimo game per poi guadagnarsi il set proprio nell’ultimo gioco per 6-4.

Nel terzo parziale è risultato quasi decisivo il quinto game con due doppi falli di fila per Shelton e Musetti bravo a prendersi il break, fino a chiudere con il servizio e addirittura un ace nell’ultimissimo punto della partita per l’ennesimo 6-4.

Ora ai quarti di finale Musetti potrebbe affrontare la testa di serie numero due del Queen’s, ovvero il giovane norvegese Holger Rune, in campo per gli ottavi contro il britannico Ryan Peniston. Quello con Rune sarebbe un banco di prova davvero molto importante per Musetti in vista del grande appuntamento sull’erba di Londra, ovvero lo stesso Wimbledon.