Atp Sofia: trionfa Huesler, Rune battuto

02-10-2022 18:15

Storica vittoria per Marc Andrea Huesler al torneo Atp 250 di Sofia. Lo svizzero numero 95 del mondo, che sabato aveva eliminato in semifinale Musetti, ha conquistato la competizione in Bulgaria, firmando la sua prima vittoria nel circuito Atp.

Huesler si è imposto in due set per 6-4, 7-6 contro Holger Rune, il favorito della vigilia dopo l’insperata vittoria contro Jannik Sinner (favorita da un infortunio dell’altoatesino, detentore del titolo). Da lunedì, Huesler salirà alla posizione numero 64 nel ranking Atp.