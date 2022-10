ATP Vienna, sorteggiato il tabellone: Sinner dal lato di Medvedev

22-10-2022 11:17

Sorteggiato questa mattina il tabellone principale dell’ATP 500 di Vienna, altro torneo fondamentale in vista della rincorsa alle Finals.

In chiave Azzurra, Sinner al momento out per problemi fisici affronterà subito il cileno Cristian Garin, mentre in un ipotetico secondo turno ci sarà uno tra l’austriaco Filip Misolic e l’argentino Francisco Cerundolo.

Dal lato dell’altoatesino ci sarà Medvedev, subito impegnato con Nikoloz Basilashvili e che potrebbe incontrare un redivivo Dominic Thiem. Per quanto riguarda Berrettini, sarà subito sfida al britannico Daniel Evans. Ai quarti, il romano, potrebbe incontrare l’americano Taylor Fritz.

C’è anche poi Lorenzo Sonego, che sfiderà Emil Ruusuvuori.

ATP 500 VIENNA 2022: IL TABELLONE

Medvedev [1]-Basilashvili (GEO)

Thiem (AUT)-Paul (USA)

Misolic (AUT) [WC]-Cerundolo (ARG)

Garin (CHI)-Sinner (ITA) [6]

Rublev [3]-Schwartzman (ARG)

Dimitrov (BUL)-Qualificato

Griekspoor (NED)-Giron (USA)

Qualificato-Norrie (GBR) [7]

Berrettini (ITA) [8]-Evans (GBR)

Khachanov-Qualificato

Rodionov (AUT) [WC]-Shapovalov (CAN)

Qualificato-Fritz (USA) [4]

Hurkacz (POL) [5]-Tiafoe (USA)

Sonego (ITA)-Ruusuvuori (FIN) [SE]

Krajinovic (SRB)-Coric (CRO)

Novak (AUT) [WC]-Tsitsipas (GRE) [2]