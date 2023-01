Auckland: Fognini subito eliminato da Brooksby

09-01-2023 09:59

Fabio Fognini è stato eliminato al primo turno del torneo Asb Classic di Auckland, categoria Atp 250. L’azzurro, l’unico in tabellone, ha perso in tre set contro l’americano Jenson Brooksby, che aveva lasciato strada al nostro tennista nel primo set al tie-break (a 2), ma che poi ha rimontato in modo perentorio, aggiudicandosi gli altri due parziali per 6-1 e 6-3 in due ore e sedici di gioco.

Il primo set, come detto, si risolve al tie-break, con Fognini che infila 6 punti consecutivi dall’1-2. Dopo un’ora è dunque avanti per 1-0. Nella seconda frazione, break al secondo gioco per Brooksby, poi l’americano salva due palle del controbreak, riconquista il punto sul servizio di Fognini e vola sul 4-0. In 38′ si chiude 6-1 per l’atleta Usa. Nel parziale decisivo, Fognini illude andando sul 2-0, poi mantiene il servizio per il 3-2, ma da quel momento c’è il campo solo l’avversario: 6-3 in 38′.