Australian Open 2022: ai quarti anche Medvedev e Auger-Aliassime

24-01-2022 08:50

Daniil Medvevev e Felix Auger-Aliassime rispettano il pronostico nei primi match del day 8 agli Australian Open.

Il numero 2 e il numero 9 del mondo si sono infatti qualificati per i quarti, dove si affronteranno grazie ai successi rispettivamente sul franco-statunitense Maxime Cressy e sul croato Marin Cilic.

Entrambi, però, non hanno avuto vita facile. Il canadese, sulle ali dell’entusiasmo del trionfo in ATP Cup, è infatti dovuto ricorrere a due tie break per piegare Cilic, reduce dall’exploit contro Rublev: il croato si era aggiudicato il primo set per 6-2, ma ha ceduto alla distanza con il punteggio di 6-7(7), 2-6, 6-7(4).

Anche Medvedev ha dovuto faticare ed è stato costretto a due tie break da Cressy, entrato in partita dal secondo set dopo aver perso il primo per 6-2. Il russo si è aggiudicato anche il secondo set per 7-6(4), ma ha ceduto il terzo al tie break (4), per poi chiudere la partita sul 7-5.

