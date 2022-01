Australian Open, Berrettini: “Ho dovuto alzare l'asticella nel 3° set"

19-01-2022 09:33

Missione compiuta: Matteo Berrettini approda al terzo turno degli Australian Open.

Il tennista azzurro Ci ha messo quattro set per mandare ko la wild card Stefan Kozlov, che nella fase centrale del match ha impensierito il numero 7 del mondo, ma il romano è riuscito a far girare la partita sfruttando i suoi punti di forza.

Queste le sue parole nell’immediato dopo gara: “Era diffficile, si è rivelato un ottimo giocatore. Sono partito bene, poi è cresciuto di intensità e si è adattato ai miei colpi. A quel punto ho dovuto fare un ulteriore step qualitativo nel mio gioco, sono contento di questo successo“.

Nel primo match contro Nakashima, Berrettini aveva accusato qualche problema di stomaco: come sta adesso Matteo? “Sono un po’ stanco, forse leggermente peggio rispetto al primo turno. Era difficile recuperare al 100% dopo un match intenso come quello con Nakashima: la cosa importante quest’oggi era portarsi il risultato a casa e avanzare nel torneo“.

Piedi per terra e concentrazione altissima: queste le parole d’ordine per la seconda settimana di AO: “Penso ad un match alla volta. Mi sento abbastanza bene: questo per me è solo il secondo torneo dell’anno, ci vuole un po’ di tempo per trovare il miglior rendimento ma le cose non possono che migliorare. Domani? Dovrò trascorrere del tempo con il mio fisioterapista per recuperare al meglio le energie“.

