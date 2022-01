Australian Open 2022, escono di scena Badosa e Sakkari

23-01-2022 09:53

Piovono le sorprese agli Australian Open 2022 in campo femminile.

Dopo le eliminazioni di Garbine Muguruza, Iga Swiatek e Naomi Osaka, il tabellone dei quarti di finale sarà privo di altre due delle prime otto teste di serie.

La greca Maria Sakkari, numero 5 del seeding, ha infatti alzato bandiera bianca contro la statunitense Jessica Pegula che ha vinto per 7-6(0), 6-3.

Avanza ai quarti anche l’altra statunitense Madison Keys che non ha lasciato scampo alla spagnola Paula Badosa, testa di serie numero 8, liquidata con un secco 6-3, 6-1.

Spagnola in partita solo nella prima parte del primo set. Per Keys, alla terza volta ai quarti in Australia dopo la semifinale del 2015 e i quarti del 2018, si tratta di un inatteso ritorno ad alti livelli tre anni dopo l’ultima presenza ai quarti in uno Slam, al Roland Garros.

Ai quarti Keys affronterà la testa di serie numero 4 Barbora Krejcikova che ha eliminato con un doppio 6-2 la bielorussa Victoria Azarenka, due volte campionessa a Melbourne, nel 2011 e nel 2012. La campionessa in carica del Roland Garros è parsa in forma smagliante, superando brillantemente anche l’unico momento equilibrato del match, all’inizio del secondo set.

