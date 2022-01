Australian Open, Barty e Osaka sul velluto. Sorpresa Gauff

17-01-2022 11:42

Inizia nel migliore dei modi l’anno per l’idola di casa e numero uno Ashleigh Barty. L’australiana elimina, a dir poco in scioltezza, Lesia Tsurenko con il pesante punteggio di di 6-0 6-1.

L’australiana accede così al secondo turno in cui dovrà vedersela con l’azzurra Lucia Bronzetti.

Avanza anche Victoria Azarenka che si impone per 6-3 6-1 sull’ungherese Panna Udvardy.

Vincono anche Barbora Krejcikova che supera Andrea Petkovic per 6-2 6-0. Ottimo ritorno anche per la nipponica Naomi Osaka, vincitrice della passata edizione. La giapponese n batte 6-3 6-3 Camila Osorio e avanza al secondo turno del primo Major dell’anno. Bene anche Maria Sakkari batte Tatjana Maria per 6-4 7-6.

Eliminata, a sorpresa, la giovane statunitense Coco Gauff, battuta da Qiang Wang.

Si ritira, invece, prima di scendere in campo, Ons Jabeur, ancora alle prese con problemi alla schiena: la tunisina è stata sostituita dalla lucky loser Irina Bara, eliminata da Nuria Parrizas-Diaz.

