Australian Open, Barty: "Sono molto delusa"

La numero uno al mondo delle classifiche WTA, e atleta di casa Ashleigh Barty si è arresa in tre set a Karolina Muchova, in un match in cui è stata avanti di un set e di un break e che è cambiata dopo il medical time out hiamato dalla tennista ceca dopo il terzo game del secondo set.

Medicat time out che secondo l’australiana non deve essere un alibi: “Non sta a me esprimermi sulla decisione di chiamare un medical time-out e sul motivo per cui l’ha chiamato. Ci sono delle regole per chiamare il dottore e il fisioterapista, e per ricevere il trattamento fuori dal campo”.

E poi sul match: “Ho iniziato bene con il primo punto, poi ho fatto un paio di errori di sufficienza in quel game. Forse successivamente ho cercato di essere troppo aggressiva e ho commesso troppi errori nei momenti importanti, anziché entrare nello scambio e costruire i punti. Ho avuto palle break e sul 3-3 c’è stato quel game critico che ha deciso il set. Sono solo delusa dal fatto che non sono stata in grado di riprendere il controllo del match dopo che lei mi ha brekkato”.

