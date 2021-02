Australian Open, bella Italia con Fabio Fognini e Matteo Berrettini

Ottima giornata per il tennis italiano agli Australian Open, primo Grande Slam dell’anno. Fabio Fognini e Matteo Berrettini si sono qualificati al secondo turno, eliminando rispettivamente il francese Herbert e il sudafricano Anderson. Salgono così a sei gli azzurri che avanzano nel torneo.

Tutto facile per Fabio Fognini, che si sbarazza dell’avversario in tre set(6-4; 6-2; 6-3), in appena un’ora e 54 minuti di gioco e senza concedere al francese neppure una palla break. L’unico brivido della sfida è stato quando il ligure ha chiesto l’intervento del fisioterapista, per un fastidio alla caviglia destra. Una volta rientrato nel rettangolo di gioco, il 33enne non ha avuto più problemi e ha archiviato la pratica.

Più sofferta, invece, la vittoria di Matteo Berrettini(7-6; 7-5; 6-3). Match durissimo, giocato punto a punto e durato ben 2 ore e 23 minuti. Anderson, nel primo set, ha sprecato 8 set point. Sul 9 pari al tie break, l’azzurro è passato avanti con un ace, per poi vincere chiudendo a rete il sudafricano. Dopo un altro set complicato, il romano ha avuto meno difficoltà nel terzo, riuscendo a mantenere il bel gioco espresso.

Nel secondo turno, Fognini affronterà nel derby tutto italiano Salvatore Caruso, che ha sconfitto lo svizzero Henry Laaksonen in tre set. Matteo Berrettini dovrà vedersela con il ceco Tomas Machac. Tra gli azzurri c’è anche Lorenzo Sonego, che sarà opposto allo spagnolo Feliciano Lopez. Per quanto riguarda il tennis femminile in gara ci sono Sara Errani che affronterà Venus Williams e Camila Giorgi opposta a Iga Swiatek.

Per quanto riguarda i big in gara, tutto facile per Rafa Nadal contro il serbo Laslo Djere(6-3; 6-4; 6-1). Passano il turno anche i russi Medvedev e Rublev e il greco Tsitsipas. Tra le donne avanzano Sofia Kenin, Ashleigh Barty, Elina Svitolina, Coco Gauff e Garbine Muguruza. Uscita di scena Victoria Azarenka, superata a sorpresa per 7-5 6-4 dalla statunitense Jessica Pegula.

Per vedere le partite dell’Australian Open in diretta tv su DAZN

OMNISPORT | 09-02-2021 13:05