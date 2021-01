Tennis, Tsitsipas: "Voglio vincere uno Slam e battere Nadal al Roland Garros"

Il 2020 di Stefanos Tsitsipas è stata davvero molto avaro di soddisfazioni, se si escludono la semifinale raggiunta al Roland Garros e la finale vinta a Marsiglia, il giocatore greco non ha brillato e non ha mai espresso il suo miglior tennis.

Anche nei Majors le cose non sono andate bene: male agli Australian Open e agli US open dove è stato eliminato al terzo turno. E proprio qui vuole concentrarsi il tennista greco perchè è proprio di Major che Tsitsipas ha parlato in un’intervista al sito ufficiale del Roland Garros.

“Voglio vincere almeno un torneo dello Slam in questa stagione” , ha dichiarato il greco.

“Nadal? Per me è il giocare più difficile da battere. I suoi colpi sono molto pesanti, entra sempre bene in campo, anticipa i movimenti. La sua agilità in campo è incredibile e combatte sempre fino alla fine. È davvero difficile batterlo. Un grande obiettivo è proprio quello di battere Rafa sulla terra battuta, soprattutto al Roland Garros. Sarebbe molto emozionante. Mi considero un grande combattente, ma lui è di un altro livello. Spero che questa mia aspirazione possa diventare un obiettivo concreto” .

OMNISPORT | 27-01-2021 11:14