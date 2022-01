27-01-2022 09:23

Battere Nadal per la finale degli Australian Open e per la top 5 Atp. Ha due obiettivi Matteo Berrettini, che dopo aver sconfitto Monfils ai quarti sogna un’altra finale in uno Slam dopo quella di Wimbledon con Djokovic.

In caso di vittoria su Nadal, l’azzurro entrerebbe nella top 5 mondiale. La missione non è semplice ma c’è un dato che può far sperare: Il campione spagnolo non batte un giocatore della top 10 agli Australian Open dal 2017.

OMNISPORT