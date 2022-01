Australian Open, Berrettini: "Sarà durissima ma posso battere Nadal"

27-01-2022 18:57

Queste le parole di Matteo Berrettini alla vigilia della sua terza semifinale in un torneo del Grande Slam, quella dell’Australian Open, che giocherà a Melbourne contro un mostro sacro come Rafael Nadal: “Prima della semifinale agli US Open (nel 2019, la sua prima in un Major, ndr) non pensavo che avrei potuto fare grandi cose. Non perché non ci credessi, ma perché la mia mentalità è sempre stata quella di pensare un passo alla volta, giorno per giorno. Non sono mai stato quello che dice ‘Diventerò professionista e vincerò uno Slam’, ma poi una volta giocata quella semifinale mi sono detto ‘Voglio riprovarci, voglio provare ad andare oltre’“.

Poi si passa a una breve disamina del match che si svolgerà nella notte italiana con inizio alle 4.30: “È una grande opportunità per me. Voglio assolutamente vincere questo match, so di poterci riuscire. Sarà una partita durissima, ma sono in una semifinale Slam per la terza volta e vuol dire che questo è livello a cui appartengo.”

Infine, una punta di inconsueta immodestia nelle parole di Matteo sul suo ruolo nello sport e nel tennis italiano attuale: “Mi rende super-orgoglioso. Non credo sia sbagliato dire che sto scrivendo la storia del tennis italiano. Il nostro è un grande paese a livello tennistico, in passato abbiamo avuto grandi campioni. È un onore per me mettere piede in campo e poter ottenere questi risultati. Sento tanto amore dall’Italia, dai miei fans, dalla mia famiglia e da tutti quelli che mi hanno visto crescere”.

OMNISPORT