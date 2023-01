Australian Open, coach Berrettini: "Ha le potenzialità per vincere il torneo"

10-01-2023 16:30

Basta con gli infortuni, nel 2023 Matteo Berrettini ha voglia di regalare all’Italia uno Slam. Le potenzialità ci sono tutte, il tennista romano lo ha già dimostrato in passato. La prima chance arriverà tra pochi giorni con gli Australian Open: lo scorso anno il 26enne è stato eliminato in semifinale da Rafa Nadal. Quest’anno, il rivale da battere sarà Djokovic (vincitore di nove trionfi in Australia) e Berrettini sarà decisamente tra i rivali più duri per il serbo.

L’allenatore di Matteo Berrettini, in vista degli Australian Open, sembra essere fiducioso. Queste le dichiarazioni di Vincenzo Santopadre: “Matteo è in crescita sotto tutti i punti di vista: è sempre più libero, di testa e di tennis, e sta sempre meglio fisicamente, che per noi è la base di tutto. Oggi è leggero, sempre più capace di gestire le situazioni di gioco e le pressioni, e di lasciare quindi più spazio all’istinto”, ha dichiarato a Il Messaggero.

Santopadre ha una certezza su Berrettini dopo la United Cup: “Penso che sia particolarmente bravo a portarsi sempre via comunque qualcosa dalle partite: stavolta ha guadagnato la forza di essere meno titubante. Che gli viene dalla ritrovata fiducia. Contro 4 dei più forti del mondo ha espresso un livello altissimo di tennis, venendo sempre fuori e sereno dalle difficoltà”.

Conclusione sugli Australian Open: “Melbourne gli piace e ci si trova bene, ma non si può giudicare un giocatore da un torneo, sia pure uno Slam, e poi Matteo gioca bene un po’ dappertutto. Di sicuro, questa leggerezza che sta esprimendo è un’arma in più per ambire a vincere Melbourne: ne ha le potenzialità“, chiosa Santopadre.