Australian Open, Daniil Medvedev raggiunge Djokovic in finale

Il tennista russo Daniil Medvedev è il secondo finalista degli Australian Open. Battuto il greco Stefanos Tsitsipas in 3 set, con il punteggio di 6-4 6-2 7-5 in 2 ore e 19 minuti. Ora ad attenderlo nell’ultimo atto del torneo si troverà Novak Djokovic, numero 1 al mondo e in uno stato di forma davvero impressionante. Medvedev può diventare il primo giocatore da quasi 16 anni al numero 2 ATP che non si chiami Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic o Andy Murray. Il 18 luglio 2005, l’ultimo prima di loro a trovarsi al 2° posto fu Lleyton Hewitt.

Già dal primo set è chiaro l’andamento della partita: Tsitsipas appare molto più stanco fisicamente rispetto al russo dopo la mostruosa partita nella quale ha sconfitto in rimonta da 2-0 a 3-2 Rafa Nadal, e questo si riflette sui suoi movimenti e sulla sua lucidità.

Nel secondo set il greco cala anche nell’arma migliore a disposizioni in giornata, il servizio, e il break subito nel terzo game porta facilmente il set sul 6-2.

Nel terzo parziali ormai fisicamente Tsitsipas è allo stremo, ma a metà set Medvedev inizia a commettere una serie di errori che rimettono in partita il greco, anche se per poco. Il russo riprende la compostezza e anche le sue armi fondamentali, vincendo 12 degli ultimi 14 punti e guadagnandosi il diritto di giocare domenica.

Medvedev diventa il terzo russo (dopo Yevgeny Kafelnikov nel 1999 e 2000 e Marat Safin nel 2002, 2004 e 2005) a raggiungere l’ultimo atto a Melbourne.

OMNISPORT | 19-02-2021 12:40