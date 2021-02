Australian Open, delusione Sonego

Eliminazione sorprendente per Lorenzo Sonego, che è stato sconfitto in rimonta dallo spagnolo Feliciano Lopez con il risultato di 5-7, 3-6, 6-3, 7-5, 6-4 al secondo turno degli Australian Open.

Una partita a due facce per l’azzurro, che si aggiudica i primi due set e sembra perfettamente in controllo. Al terzo set invece arriva la svolta: l’iberico 39enne prende coraggio dopo un break in suo favore e si aggiudica i tre successivi parziali, conquistando la qualificazione al terzo turno dello Slam australiano. Black-out totale per il torinese, che va in crisi in risposta e nel servizio, lasciando via libera all’avversario.

OMNISPORT | 11-02-2021 10:28