Australian Open, Djokovic senza problemi batte De Minaur e vola ai quarti

23-01-2023 12:00

Nulla da fare per il giocatore di casa Alex De Minaur: Djokovic accede ancora una volta ai quarti di finale degli Australian Open.

Sulla Rod Laver Arena vince, senza troppi problemi o stop di natura fisica (ha qualche fastidio alla coscia) per 6-2 6-1 6-2. Continua così la rincorsa al decimo Australian Open: ora mercoledì affronterà Andrei Rublev, sempre battuto nella terra dei canguri e che a sua volta ha eliminato Holger Rune.

Nulla da fare per l’australiano, mai in grado di mettere in difficoltà l’ex numero uno al mondo: De Minaur conquista solo cinque game.

Nole chiude il match con 26 vincenti e il 75% dei punti vinti con la prima. Ora, la strada per la finale sembra spianata: di certo, visto che a Parigi è stato battuto da Rune il serbo sarà più contento di affrontare il russo che oggi ha comunque faticato per battere il danese.