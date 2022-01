Australian Open femminile: Collins-Swiatek la seconda semifinale

26-01-2022 10:10

Si giocherà tra la statunitense Danielle Collins e la polacca Iga Swiatek la seconda semifinale del singolare femminile degli Australian Open, la prima invece era già stata definita ieri con le vittorie dell’australiana numero 1 del mondo Ashleigh Barty e della statunitense Madison Keys.

Collins ripete il clamoroso exploit di tre anni fa, quando proprio a Melbourne era arrivata allo stesso punto nel torneo, dimostrando che si trova molto più a suo agio su questi campi che altrove. Stanotte ha battuto per 7-5 6-1 la francese Alizé Cornet, che era al primo quarto di finale Slam in carriera.

Swiatek torna invece nella semifinale di un Major piegando dopo 3 ore col punteggio di 4-6 7-6 6-3 la 36enne estone Kaia Kanepi, che dopo aver battuto la bielorussa numero 2 del mondo Aryna Sabalenka è stata bloccata sull’ostacolo quarti di finale per la settima volta su sette in carriera in uno Slam.

