Australian Open, Giorgi vola al 3^ turno

Buone notizie da Melbourne, dove per la quinta volta in carriera Camila Giorgi approda al terzo turno degli Australian Open.

La tennista marchigiana ha superato in due set la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, numero 105 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e mezza di gioco: la Giorgi, che ha esibito un tennis aggressivo cercando di imporre i suoi tempi alla rivale, ha chiuso con 23 vincenti e con 34 errori non forzati; sette i doppi falli, leniti dal 78% dei punti conquistati con la prima di servizio. Dall’altra parte Schmiedlova ha messo a segno con la seconda, vincendo solo il 22% dei punti.

Nel primo set l’inizio della marchigiana è convincente, ottenendo subito un break grazie a giocate in profondità; a volte rischiare non paga e così al quarto game l’avversaria rimette in parità il punteggio, 2-2. Dopo aver strappato nuovamento il servizio alla slovacca, Giorgi salva due palle-break e chiude il set 6-4. Una serie gratuita di errori regala alla Schmiedlova il 2-0 a inizio di secondo set; la marchigiana ottiene un immediato contro-break nel terzo game e si riporta poi in parità, poi strappa a zero il servizio all’avversaria nel quinto gioco (3-2), per incappare nel game successivo nel contro-break. Le difficoltà al servizio di Schmiedova fanno il resto e Giorgi vola sul 6-3, pronta a sfidare con ogni probabilità l’elvetica Belinda Bencic, testa di serie numero dodici reduce dalla vittoria nel torneo di Adelaide, che in mattinata sfida la statunitense Liu.