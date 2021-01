Australian Open: Lorenzi e Viola fuori al primo turno delle qualificazioni del primo Slam del 2021

Non giungono buone notizie per il tennis azzurro dal cemento di Doha.

Paolo Lorenzi e Matteo Viola escono di scena al primo turno delle qualificazioni del primo Slam del 2021, gli Australian Open, che quest’anno si stanno disputando – per la prima volta nella storia, in via eccezionale, per i problemi derivati dalla pandemia e dalle misure di sicurezza adottate dallo stato di Victoria – sul cemento di Doha, in Qatar.

Lorenzi, testa di serie numero 25, si e’ arreso per 7-5 6-1 alla wild-card australiana John-Patrick Smith, mentre Viola ha ceduto con un doppio 6-4 al serbo Nikla Milojevic, 18esima forza del seeding cadetto.

