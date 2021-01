Australian Open nel caos: proteste dei giocatori

Continuano le lamentale e le problematiche agli Australian Open.

Notizia di ieri è la positività di alcuni passeggeri su due voli charter diretti per l’Australia: la news ha comportato il conseguente isolamento di ben 47 giocatori che non potranno allenarsi.

Intanto il numero uno di Tennis Australia ha fatto sapere che il Governo ha autorizzato il 50% dei tifosi sugli spalti. In tutto questo però continuano ad arrivare e ad aumentale le proteste per le condizioni in cui stanno vivendo gli atleti.

C’è chi ha trovato un topo in camera e chi si lamenta per la qualità del cibo o per l’impossibilità di riuscirsi ad allenare in camera.

OMNISPORT | 17-01-2021 11:27