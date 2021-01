Australian Open: problemi con gli Hotel

Non è un anno semplice per gli organizzatori degli Australian Open che hanno già dovuto organizzare il torneo e creare una formula ad hoc per fronteggiare possibili contagi.

Ora sono alla ricerca di nuove strutture alberghiere dove far alloggiare i giocatori nelle due settimane, obbligatorie, di quarantana. Le strutture inizialmente scelte hanno minacciato di denunciare il torneo temendo per la loro salute e affermando di non essere mai stati consultate.

OMNISPORT | 05-01-2021 10:26