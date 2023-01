Australian Open, Sabalenka: "Sogno una finale bielorussa"

25-01-2023 13:02

Aryna Sabalenka è ormai la grande favorita alla vittoria finale degli Australian Open 2023. Nella notte italiana si è imposta su Donna Vekic conquistando la prima semifinale della carriera in Australia e la quarta nei tornei del Grande Slam.

“Sono davvero super contenta della vittoria che ho ottenuto – ha detto – È stata una sfida molto dura, ho giocato bene a tennis e sono felice di aver vinto. Ho attraversato momenti difficili, ma nella mia testa mi ripetevo di restare in gioco e combattere su ogni punto. La chiave della vittoria era non concedere molti punti e fare lavorare la mia avversaria.Le cose sono andate così e sono riuscita ad uscire dai momenti difficili”.

Poii ha aggiunto: “Tennis? Non ho amici, ma conosco alcuni atleti di questo sport e so quanto guadagnano.La verità è che quello che abbiamo qui è incredibile e mi piacerebbe che gli atleti venissero pagati di più negli altri sport. Finale bielorussa? Spero davvero che accada. So che Vika farà tutto il possibile affinché accada, sarebbe la storia e incredibile.Sarebbe una cosa enorme per il nostro paese e non so cosa succederebbe con una cosa del genere. Penso che aiuterebbe tutti gli altri ragazzi a capire che possono fare bene in questo sport e possono diventare i migliori”.

La Sabalenka affronterà la polacca Linette in semifinale.