Balotelli ancora assente: rottura totale e addio a un passo

Mario Balotelli verso l'addio anticipato al Brescia. L'attaccante delle Rondinelle non si è presentato per la seduta di allenamento prevista per domenica mattina, ed è ormai arrivato alla rottura totale con il club di Massimo Cellino, che l'aveva duramente criticato nei giorni scorsi.

Le indiscrezioni parlano di una possibile rescissione anticipata del contratto, le prossime ore saranno decisive.

"Il problema è che non sembra molto interessato al futuro del club – è il pensiero di Cellino Alla BBC -. Balotelli ha un contratto per la serie A ma non per la B, per cui se retrocediamo sarà libero. L'impressione è che non gli piaccia più stare in Italia".

"Penso che entrambi abbiamo commesso un errore – la riflessione del presidente delle Rondinelle – Pensavo che portarlo a Brescia, nella sua città, lo avrebbe spinto a impegnarsi molto ma allo stesso tempo penso che sia stato gestito male dal mio precedente allenatore".

SPORTAL.IT | 31-05-2020 15:35